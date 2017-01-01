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Dursunbey Belediyesi'ne iş makinesi hibe edildi



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, her yıl Mayıs ve Eylül aylarının üçüncü haftasında düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Dursunbey Belediyesine ekskavatör hibe edildi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Meclis toplantısı 20 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti. Toplantıya; Birlik Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Birlik üyesi Belediye Başkanları ve İlgili Belediye Meclis üyeleri katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un da katıldığı toplantıya Balıkesir ilçe Belediye Başkanları da katılım sağladı.

Toplantıda birlik encümen üyelerinin seçimi, 2016 yılı faaliyet raporu, 2016 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi, rozet ücretlerinin kaldırılması, kadro ihdası ve değişikliği, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, konuları görüşüldü. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın da katıldığı toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği, Dursunbey Belediyesine ekskavatör iş makinesi hibe etti. Hibe edilen aracın anahtarı Birlik yetkilileri, tarafından Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a takdim edildi.

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; Belediyeler birliğinin bu özel hediyesi için teşekkür etti. Başkan Bahçavan, "Bu araç ilçemiz için özel bir hediye konumu taşımaktadır. Alt yapı ve üst yapı işlerinde kullanacağımız bu araç bize ilave olarak güç katacaktır. İlçemize ve Belediyemize hayırlı olsun "dedi.



22.05.2017 15:45:45 TSI

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