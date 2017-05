YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Akay çiftçileri hayali kota dağıtıcılarına karşı uyardı

KAYSERİ (İHA) - Yeşilhisar ve Sarıoğlan bölge çiftçileri, köy ve mahalle muhtarları ile STK temsilcilerinin destek ziyaretleri esnasında açıklama yapan Başkan Akay; bazı çevrelerin kotasız üretimden bahsederek Şeker Pancarı çiftçisinin kafasını karıştırmakta olduklarına dikkat çekti.

Akay, "Kotasız üretimden amacıyla bahsediyorlar bunlar tamamen insanları yanıltma amaçlı söylenen ifadelerdir. Türkiye'de pancar ekimi kanun çerçevesinde olur. Kanunlara da herkes uymak zorundadır" dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; "Yeşilhisar ve Yahyalı bölgemiz, Sarıoğlan Bölgemizde muhtarlarımız çiftçilerimiz, Sulama Birliği , Sivil Toplum Örgütü Başkanları sağ olsunlar desteklerini ifade etmek için buraya kadar zahmet etmişler. Misafirlerimizi ağırlamak bizim için bir onur ve şereftir. Bu güne kadar gayretimiz çiftçinin işini en iyi şekilde yapmak oldu. Bilindiği gibi pancar ekilemez halde olan fabrika bu gün pancarın çok revaçta olduğu bir fabrika haline geldi. Borçlar içinde olan fabrika bu gün çok refah olan bir fabrika haline geldi. Bunun en büyük nimetini çiftçilerimiz görüyor. Çiftçilerimiz pancar ekmek için birbirleriyle yarışıyor. Kotasız üretimden bahsediyorlar bunlar tamamen insanları yanıltma amaçlı söylenen ifadelerdir. Türkiye'de pancar ekimi kanun içerisinde olur. Kanunlara da herkes uymak zorundadır.

İnşallah önümüzdeki 25 Mayısta zaten çiftçilerimiz desteklerini gösterecekler. Bu birlik bütünlüğün gövde gösterisi olacak buna da inanıyorum. İlerleyen zamanlarda çözülecek sorunlar için çiftçimizden enerji ve güç almamız lazım ki sorunlarla baş edebilelim. Geçen Genel kurullarda çiftçimiz bunu gösterdi bu sene daha iyi göstereceklerine inanıyorum. Allah hayırlı sonuç eylesin. Çiftçilerimizin emeğinin zayi olmaması, geleceklerinin kararmaması, çocuklarının geleceğinin daha aydınlık olması tarladaki ürünlerinin değer ifade etmesi önemli ve anlamlıdır. Buna çiftçilerimizin sahip çıkacaklarına inanıyorum"

Özvatan pancar ekicisi Burhanettin Özoğlu, "Başkanımızı destek ziyareti için geliyoruz.Başkanımızın uygulamalarını takdirle karşılıyoruz. Şeker pancarı tarımı ve çiftçinin refahı bakımından yapılacak olan her şeyin yapıldığına inanıyoruz. 26 Aralıkta henüz pancarlar silolardayken pancar bedelleri ödendi. Pancarı da teslim etmeden ödeyecek hali yok. Başkanımızdan sonuna kadar memnunuz sonuna kadar da arkasındayız" dedi.

Sarıoğlan Bölgesi Şenyurt Mahalle Muhtarı Murat Aksoy, "Başkanımızı desteklemek için buradayız. Sarıoğlan Bölgesi Başkanımızdan çok memnun desteğimiz her zaman başkanladır." diye konuştu.

Yahyalı Senir Köyü Muhtarı Mehmet Öğrağ, "Muhtarım aynı zamanda da çiftçilik yapmaktayım. Başkanımıza destek için buradayız. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz her zaman başkanımızı destekliyoruz. Başkanımız da her zaman bizim yanımızda. Ekim zamanında dikim zamanında söküm de ayağına çizmeyi giyer dertlerimizi dinleyerek elinden geldiği kadar bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." ifadesinde bulundu.

Yeşilhisar İçmece Köy Muhtarı Hasan Bedirhanbeyoğlu; "Başkanımıza Yeşilhisar Köyleri olarak burada bir ve beraber olduğumuzu ifade etmek için geldik. Genel anlamda yönetimden, idareden memnun olduğumuzu ifade etmek için geldik. Kişinin yaptığı işlere bakmak lazım şu ana kadar ki aynamız iyidir. Şu ana kadar başkanımızdan memnunuz Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın." diye konuştu.

