YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bartın Üniversitesi'ne yeni bir bölüm daha açıldı

Bartın Üniversitesi'ne yeni bir bölüm daha açıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'ne bağlı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nü açarak bünyesine yeni bir bölüm daha kattı.

Bartın Üniversitesi tarafından Eğitim Fakültesi'ne Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü açılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan başvuru kabul edildi. Ülkenin ihtiyaçları gözetilerek yeni programlar açıldığını belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümümüz seçkin öğretmenler, eğitimciler, akademisyenler ve araştırmacıların yetişmesine yardımcı olacaktır. İlk etapta 30 öğrenciyle eğitim-öğretime başlayacak yeni bölümümüz, gittikçe önemi artan bilişim konusunda donanımlı bireylerin yetişmesine olanak sağlayacaktır." dedi.

Rektör Uzun, başta YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç'ın şahsında Yükseköğretim Kuruluna ve bölümün açılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

(AY-RFK-Y)



22.05.2017 15:54:06 TSI

NNNN

