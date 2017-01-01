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Konyaaltı'nda Euroleague Final Four coşkusu yaşandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:54
Konyaaltı'nda Euroleague Final Four coşkusu yaşandı
Konyaaltı'nda Euroleague Final Four coşkusu yaşandı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Euroleague Final Four Avrupa Şampiyonası için dev ekran kurdu.
Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan Avrupa'nın en büyük kupası olan Euroleague Final Four final karşılaşması için dev ekran isteyen taraflara sosyal medya hesabından müjde veren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye Hizmet Binası önüne dev ekran kurdurttu. Tarihi maçı izlemek isteyen vatandaşlar Konyaaltı Belediyesi önüne akın etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek'te maçı vatandaşlarla birlikte izleyerek taraftarların coşkusuna ortak oldu.
Türkiye'nin temsilcisi Fenerbahçe, Yunanistan Basketbol Takımı Olympiakos'u 80-64 yenerek Avrupa'nın da şampiyonu oldu. Ellerinde bayraklarla taraftarlar şampiyonluk coşkusu yaşadı. Taraftarlar 'İzmir Marşı' söyleyerek, basketbol da Avrupa'nın en büyüğü olmanın coşkusunu yaşadı.
Başkan Böcek, "Bu coşkuyu Konyaaltı'nda yaşamak isteyen vatandaşların dev ekran talebini yerine getirdik. Vatandaşlarımızı kıramazdık. Maçı birlikte izledik. Türk takımımızın Avrupa'daki bu önemli başarısına birlikte tanıklık ettik. Gururlandık." dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

22.05.2017 15:54:20 TSI
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