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Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden resim sergisi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:55
Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden resim sergisi
Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden resim sergisi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından resim sergisi açıldı.
Adıyaman Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen resim sergisinde 15 Temmuz Şehitleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmet Akif Ersoy'un çizilmiş resimleri ile figüratif hat sanatı çalışmaları yer aldı.
Açılan resim sergisi katılımcılar tarafından yoğun ilgi görürken, serginin 1 gün süreyle açık kalacağı belirtildi. 43 farklı eserin yer aldığı serginin açılışına okul idarecileri, öğrenciler, öğrenci velileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
(CK-AOA-Y)

22.05.2017 15:55:03 TSI
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