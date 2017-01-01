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İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yılsonu sergisi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:56
İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yılsonu sergisi
İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yılsonu sergisi

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA)  Van'ın İpekyolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafında yıl içerisinde yapılan çalışmalar sergilendi.
İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen serginin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser ile çok sayıda usta öğretici ve kursiyer katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, halk eğitim merkezlerinin Van'da hem sanatkâr yetiştirmede hem de istihdam oluşturmada bir fabrika gibi çalıştığını ifade ederek, "Burada bir yıl içerisinde 850 civarında kursumuz açıldı. Yaklaşık 40 bin civarında kursiyeri burada eğittik. Bu kurslarımızda yaklaşık 500 civarında usta öğretici ve öğretmen görev aldı. Bu kursların bir kısmı belediyelerle bir kısmı İş-Kur, bir kısmı da diğer STK'larla yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirildi" dedi.
Buradaki kursiyerlere aylık ücret verildiğini de belirten Kırekin, "Buradaki kursiyerlerimiz hem ailelerine katkı sağladı hem de istihdam edildiler. Sadece bir halk eğitim merkezi bir yılda 40 bin aileye bir şekilde dokunmuş durumda. Ben halk eğitim merkezi müdürümüz ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Açılışın ardından sergide yer alan eserleri tek tek incelen Kırekin ve beraberindekiler, daha sonra hazırlanan kokteyle geçtiler.
(MD-MSA-Y)

22.05.2017 15:56:00 TSI
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