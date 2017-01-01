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Çınar Kolejinden Çobanbey Üst Bölgesi Komutanlığına kütüphane



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Çınar Koleji tarafından Kilis Çobanbey Üst Bölgesi Komutanlığına bin kitaplık kütüphane yaptırıldı.

Çınar Koleji Türkçe Zümresi tarafından hayata geçirilen kütüphane projesi kapsamında Çınar Koleji öğretmenleri Kilis Çobanbey Üst Bölgesi Komutanlığını ziyaret ederek, hem askerlere moral verdiler hem de bin kitaplık kütüphaneyi kurdular.

Burada Mehmetçilere Malatya kayısısı da hediye eden öğretmenler, her zaman Mehmetçiklerin yanlarında olduklarını belirterek, askerlere Çınar Koleji öğrencilerinin selamlarını ilettiler. Kütüphaneden dolayı Çınar Kolejine teşekkür eden Mehmetçikler ise, Kolej öğretmenleri ile yemek yediler.

(BT-AOA-Y)



22.05.2017 15:58:39 TSI

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