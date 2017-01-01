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Güreşte Edirne Belediyesi'nin başarısı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Güreşçileri, il dışında gerçekleştirilen güreşlerde Edirne Belediyesi'ni ve Edirne'yi başarı ile temsil etti.

Edirne Belediyesi'ni temsilen güreşlere katılan belediye güreşçilerinden Tansel Umut ve Engin Kırbiç aldıkları madalyalarla Edirne Belediyesi'ni ziyaret etti.

Edirne Belediyesi güreşçilerinden Tansel Umut, "28 yaşındayım. Kırkpınar'da Büyük Orta Boy'da güreşiyorum. Yalova'da düzenlenen sezonun ilk güreşinde 3. oldum. Daha sonraki hafta da Sultangazi Güreşleri'nde 3. oldum. Bu hafta Kırklareli Kavaklı'da yapılan güreşlerde Büyük Orta Boy'da finalde, altın puanda kaybederek 2.oldum. Toplamda 3 tane kürsü var" dedi.

Yine il dışındaki güreşlere katılarak madalyalarla geri dönen Edirne Belediyesi güreşçilerinden Engin Kırbiç ise "17 yaşındayım. Deste Küçük Boy'da güreşiyorum. Deste Küçük Boy'da İstanbul Sultangazi Güreşleri'nde final yaptım, 2. oldum. Tekirdağ Ergene Güreşleri'nde 3. oldum. Büyük Mandıra Güreşlerine de katılarak orada 2.lik ödülünün sahibi oldum. En son Kırklareli Kavaklı'da düzenlenen güreşlere katıldım ve 1'incilik kürsüsüne yükselerek şampiyon oldum" dedi.

Edirne Belediyesi Güreşçileri, il dışında düzenlenen bu güreşlerde aldıkları başarıların kendilerini motive ettiğini belirterek, 10-16 Temmuz tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne de çok iyi hazırlandıklarını ve daha iyi derecelerle hem kendilerini hem de Edirne Belediyesi'ni temsil etmek istediklerini söyledi.

(KU-ÖK-Y)



22.05.2017 16:03:17 TSI

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