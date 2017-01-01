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Kaymakam Dündar'dan kayak merkezi girişimi



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, ilçeye kayak merkezi ve kapalı spor salonu kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Özekinci'yle bir araya geldi.

Ankara'ya yaptığı ziyareti değerlendiren Tekin Dündar, ilçeye termal kayak merkezi ve kapalı spor salonu yapılması için Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Özekinci'yi ziyaret ettiğini söyledi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette ilçeye termal kayak merkezi ve kapalı spor salonu yapılması için gerekli müracaatlarda da bulunduklarını dile getiren Dündar, "Vanyolu üzerinde bulunan Ayrancılar Mahallemizde su sıcaklığı 90 dereceyi bulan termal kuyularımız bulunmaktadır. Burada termal otel projesiyle birlikte 2500 ile 3500 metre uzunlukta piste sahip kayak merkezi kurmayı planlıyoruz. İlçemiz altı ay boyunca kış mevsimini yaşıyor. Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden biri ve hava sıcaklığı eksi 45-46 dereceleri görüyor. İlçemizde kayak merkezi ve termal otelin yapılmasıyla ekonomik canlanmanın yanında tanıtımına da büyük katkı sağlayacaktır. Yapılmasını planladığımız kayak merkezimizde snowboard, kayaklı koşu, kuzey kombine kayak sporları da yapılabilecek. Gençlerimizin spor faaliyetlerini rahat ve kapalı bir ortamda yapmaları anlamında da Recep Tayyip Erdoğan Mahallemizde bir kapalı spor salonu inşa projemiz bulunmaktadır" dedi.

(MSA-Y)



22.05.2017 16:06:08 TSI

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