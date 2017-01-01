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Gaziantep uluslararası dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yaptı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları tamamlandı.

Bisiklet Federasyonunun her sene Türkiye'nin değişik illerinde düzenlediği Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları bu sene Gaziantep'te gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şubenin ev sahipliğinde Erikçe Macere Parkı içinde yapılan yarışlara Türkiye'nin değişik şehirlerinden 170 sporcu katıldı.

Toplam 9 kategoride yapılan yarışlarda sporcular amansız bir mücadele örneği verdi. Puanlama sistem ile yapılan yarışmalarda bisikletçiler puanlarını arttırmak için büyük çaba sarfetti. Başarı elde etmek için engebeli ve dar yollardan hedefe giden bisikletçiler aynı zamanda cesaret ve güç orantılarını da dengelemeye çalıştı. Derece yapan sporcuların puanlarını arttırdığı yarışmalarda puanlama listesi federasyona gönderildi.

Uluslararası olma özelliği taşıyan dağ bisikleti yarışı C2 kategorisi yapıldı. Bisikletçilerin kendilerini göstermek için ve puanlarını arttırmak için mücadele verdiği yarışlar kazasız şekilde tamamlandı.

(AOA-Y)



22.05.2017 16:07:05 TSI

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