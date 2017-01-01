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Şanlıurfalı öğrenciler Azerbaycan'ı gezdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:09
Şanlıurfalı öğrenciler Azerbaycan'ı gezdi
Şanlıurfalı öğrenciler Azerbaycan'ı gezdi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bilim şenliğine katılan öğrencilere verdiği sözü tuttu.
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, geçtiğimiz Aralık ayında Şanlıurfa'da yapılan Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliğinde başarılı olan 28 öğrenciye verdiği sözü tutarak, öğrencileri 3 günlük Azerbaycan gezisine gönderdi. Gaziye katılan öğrenciler, Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ve Gence şehrini gezen öğrenciler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Erkan Özoral'la tanıştı. Büyükelçi Özoral da Şanlıurfalı öğrencilerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getirdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş iki ülke olduğunu kaydeden Özoral, öğrencilerin bu kardeşliği yakından hissetmesini sağlayan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'ya da teşekkür etti. Geziler kapsamında Bakü Şehitliğini ziyaret eden Şanlıurfalı öğrenciler akşam yemeğinde Mahmut Hüdayi Vakfı Başkanı Ahmet Tecim'in konuğu oldu. Düzenlenen Azerbaycan gezisi için Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'ya teşekkür eden öğrenciler, "Bu gezi bizim motivasyonumuzu arttırdı. Çalışınca, emek verince yapılan işlerin karşılığının alındığını gördük. Valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Geziye öğrencilerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İbrahim Erdoğan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Çelik, Valilik Özel Kalem Müdür Yardımcısı Adil Bayraktar, Protokol Şube Müdürü Mustafa Özsoy, öğrencilerin rehber öğretmenleri ve valilik görevlileri katıldı.
(Şİ-SD-Y)

22.05.2017 16:09:39 TSI
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