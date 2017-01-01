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Başkan Aksoy esnafla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ilçede bulunan sanayi sitesi esnafla bir araya geldi.

Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, sanayi esnafını ağırlayan Başkan Aksoy, mevcut sanayi sitesindeki esnafların çıkarılarak yerin yıkılacağı ile ilgili öne sürülen asılsız iddialara açıklık getirdi. Bir süredir sanayi esnafı arasında huzursuzluğa neden olan iddianın asılsız olduğuna dikkat çeken Başkan Aksoy, sanayi esnafının bu konuda müsterih olmalarını isteyerek, belediye olarak sanayi sitesinde yürüttükleri herhangi bir yıkım ve benzeri bir çalışmanın olmadığını belirtti.

Başkan Aksoy, esnaflara ayrıca yeni belediye binası, sahil parkları, doğalgaz, kanalizasyon, içme suyu altyapı, Tatvan Feribot Parkı, Doğu Anadolu fuar alanı sergi ve toplantı merkezi, tarihi işletme oteli restorasyon, canlı hayvan pazarı, hayvan kısırlaştırma merkezi, şehir gençlik merkezi, mezbahane et entegre tesisi modernizasyonu, seyir terası ve teleferik, marina ve tekne yanaşma yeri ve yeni mezarlık alanı ve camii projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Çevre yolu ve doğum evi kavşağındaki çalışmaların son durumuna da değinen Başkan Aksoy, çevreyolu için çalışmaların start aldığını, sıkça kazaların meydana geldiği doğum evi kavşağı için de çalışmaların kısa sürede başlayacağının müjdesini verdi.

(HO-MSA-Y)



22.05.2017 16:10:24 TSI

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