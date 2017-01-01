Darıca Bilgi Evleri hem yarışıyor hem de eğlendiriyor
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Bilgi Evleri arasında düzenlenen bilgi yarışmasının galibi bu yıl da Sırasöğütler Bilgi Evi oldu.
İlçe genelinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra üniversite hazırlık öğrencilerine ücretsiz eğitimin verildiği Darıca Belediyesi Bilgi Evlerinde seçmeler yapıldı. En başarılı seçilen öğrencilerin yarıştığı Bilgi Yarışması'na öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterirken, Bilgi Evleri öğrencilerinin sunduğu folklör gösterileri beğeniyle takip edildi. Darıca Belediyesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen yarışmaya katılan öğrenciler dereceye girebilmek için ter dökerken, Türkçe, matematik, İngilizce,genel kültür gibi konulardan oluşan yarışmaya dokuz bilgi evinden 3 er kişilik öğrenciler katıldı. Yarışmanın hemen ardından yapılan ödül töreninde protokol üyeleri başarı olan bilgi evlerine ödüllerini verirken, dereceye girenlere bisiklet, tablet, fotoğraf makinası ve değişik hediyeler takdim edildi. Yarışmalarda Sırasöğütler Bilgi Evi birinciliği elde ederken, Nenehatun Bilgi Evi ikinci, M.Akif Ersoy Bilgi evi ise üçüncülüğü elde etti.
Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Bu güzel ortamda sizlerin arasında olmaktan büyük keyif aldım. Bugün burada yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı bu güzel günde yalnız bırakmayan siz değerli velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Dokuz ayrı noktada binlerce öğrencimize hizmet verdiğimiz bilgi evlerimiz adeta bir eğitim ordusu yetiştiriyor. Eğitimlerin yanı sıra bugünkü gibi sosyal ve kültürel etkinlikler sayesinde hem öğrencilerin boş vakitlerini iyi bir şekilde geçirmelerini sağlıyor, hem de bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyoruz. İlçemizde açtığımız Bilgi Evlerimiz bir çok yerde örnek gösteriliyor. Binlerce öğrenciye birebir eğitim veren bilgi evleri öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini bitirdi.
(GY-Y)
22.05.2017 16:11:42 TSI
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