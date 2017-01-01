ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Otobüs işletmecileri Malatya'da toplandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:11
Otobüs işletmecileri Malatya'da toplandı
Otobüs işletmecileri Malatya'da toplandı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Otobüs İşletmecileri Derneği (OİDER)'nin organize ettiği ve MOTAŞ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Hukuk ve Bilgi Sistemleri Komisyonu 2. İstişare Toplantısı" Malatya'da yapıldı. Toplantıya Türkiye'nin farklı illerinin toplu taşıma hizmetini yürüten belediye şirketlerinin yetkilileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını Otobüs İşletmecileri Derneği (OİDER) Genel Sekreteri Aysun Durna yaptı. Durna, konuşmasında derneğin açılış nedenlerine ve gösterdikleri faaliyetlere yer verdi.
MOTAŞ İşletme Müdürü Gökhan Beler ise, toplu taşımada raylı sistemde disiplinin oluşturulduğunu belirtti. Beler, "Bununla ilgili kanun ve mevzuat eksikliğimiz de söz konusudur. Hala toplu taşıma kanunumuz yok. Toplu taşıma kanunun sadece 65 yaşa vurgu yapan bir yasadan çok daha geniş kapsamlı olması gerekiyor. Özellikle lastik tekerlekli toplu taşıma faaliyeti gösteren, personelinden aracına kadar gerekli kriter ve yeterliliği içeren bir yasanın hazırlanarak kanun haline getirilmesi gerekiyor. Bu ertelenemez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Toplu taşıma kurallarının sürdürülebilir olması için hayati öneme sahiptir. Çünkü biz yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet veriyoruz. Hata yapmak gibi bir lüksümüz yoktur. Sürekli sahadayız, sıkıntılarla en çok biz karşılaşıyoruz. Ancak sorunlarımızı resmi kurumlara, muhataplarımıza doğru iletemiyoruz. Bunun için de sorunun adını doğru koymalı ve tanımını net yapmalıyız. Tüm sorunlarımızın doğru tanımlanması, yerine ulaştırılması ve çözüm yollarının bulunabilmesi için Otobüs İşletmecileri Derneğinin kurulması isabetli olmuştur. Bu dernek, Biz otobüs işletmecileri için çok büyük bir ihtiyaçtı. Hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan MOTAŞ Elektrik Elektronik Sistemler Müdürü Muhammet Demirel de, MOTAŞ'ın faaliyet alanı, şehri ağ gibi saran hatlar ve bu hatlarda yıllık taşınan yolcularla ilgili bilgi ve verileri paylaştı.
Kürsü konuşmalarının ardından komisyon çalışmaları gerçekleştirildi. Gruplar halinde yapılan komisyon çalışmalarında çeşitli konular masaya yatırılırken toplu taşımacıların sorunları tartışıldı. Çalışmalarda ayrıca, toplu taşımacıların karşılaştığı sorunların yetkili mercilere iletilmesi noktasında birlikte hareket etmenin önemine değinildi.
Farklı illerden toplantıya katılan toplu taşımacıların, bölgelerinde uyguladıkları toplu taşıma yöntemlerini aktardığı komisyon çalışmalarında, toplu taşıma ile ilgili yasada ve yönetmeliklerde toplu ulaşımın tanımının yapılması için gerekli girişimlerin yapılması için harekete geçilmesi kararı alındı.
(BT-AOA-Y)

22.05.2017 16:11:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Anadolu Kulüplerinden TFF ye destek çağrısı
YEREL

ANADOLU KULÜPLERİNDEN TFF YE DESTEK ÇAĞRISI
Çınar Kolejinden Çobanbey Üst Bölgesi Komutanlığına kütüphane
YEREL

ÇINAR KOLEJİNDEN ÇOBANBEY ÜST BÖLGESİ KOMUTANLIĞINA KÜTÜPHANE
Öğrenci ve velileri sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
YEREL

ÖĞRENCİ VE VELİLERİ SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ
İnönü Üniversitesi basketbolda iddialı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BASKETBOLDA İDDİALI
Akın, Çobanlar fuarını değerlendirdi
YEREL

AKIN, ÇOBANLAR FUARINI DEĞERLENDİRDİ
Yeni Hamle Anadolu Lisesinde yıl sonu pikniği
YEREL

YENİ HAMLE ANADOLU LİSESİNDE YIL SONU PİKNİĞİ
Sanatçılar sulu boya çalışması ile Taş Köprüyü resmettiler
YEREL

SANATÇILAR SULU BOYA ÇALIŞMASI İLE TAŞ KÖPRÜYÜ RESMETTİLER
İpekçi Caddesinde çalışmalar tamamlandı
YEREL

İPEKÇİ CADDESİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Hac seminerleri başladı
YEREL

HAC SEMİNERLERİ BAŞLADI
Büyükşehir Konservatuvarından konser
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARINDAN KONSER
Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi anılacak
YEREL

ŞEHİT TEĞMEN İBRAHİM TANRIVERDİ ANILACAK
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE DOLU UYARISI

Malatya'da özel halk otobüsüne ateş açıldı
YEREL

MALATYA'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ATEŞ AÇILDI
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu
YEREL

FENERBAHÇE'NİN THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU
Ankara Elazığlılar Derneği'nden MASTÖB'e tebrik ziyareti
YEREL

ANKARA ELAZIĞLILAR DERNEĞİ'NDEN MASTÖB'E TEBRİK ZİYARETİ
İÜ'de '11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu düzenlenecek
YEREL

İÜ'DE '11. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU DÜZENLENECEK
Dalbastı kirazında toplu ilaçlamalar başladı
YEREL

DALBASTI KİRAZINDA TOPLU İLAÇLAMALAR BAŞLADI
MÜSİAD'dan 'Aileler Buluşuyor' programı
YEREL

MÜSİAD'DAN 'AİLELER BULUŞUYOR' PROGRAMI
MABESEM'den el sanatları sergisi
YEREL

MABESEM'DEN EL SANATLARI SERGİSİ
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE DOLU UYARISI

EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı