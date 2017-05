YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KMTSO Başkanı Zabun: "Ülkemizi bilgi çağına taşıyacak olan gençlerimizdir"

- Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile TÜBİTAK'ın finansal destek sağladığı AR-GE Proje Pazarı başladı



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile TÜBİTAK'ın finansal destek sağladığı AR-GE Proje Pazarı'nın 6'ıncısı düzenlenen açılış töreni ile başladı.

KMTSO fuayesinde birbirinden iddialı 76 projenin yarıştığı AR-GE Proje Pazarı'nın açılışında konuşan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, "80'li yıllarla birlikte, mühendislik ve AR-GE çalışmalarının, nitelikli ekonomik büyümenin stratejik unsurlar vardır. Türkiye bugün, 2023 ve 2071 hedefleri ile güçlü bir küresel aktör olma yolunda ilerlemektedir. Ekonomisiyle, demokrasisi ve askeri gücüyle, en önemlisi de ürettiği bilim ve teknolojiyle Türkiye küresel politikaya yön veren bir ülke olacaktır. Bunu da gerçekleştirecek, ülkemizi bilgi çağına, robot çağına taşıyacak olan siz değerli gençlerimizdir.

Kahramanmaraş'ın en başarılı 11'inci şehri olduğunu söyleyen Zabun, "Ekonomisi tarıma bağlı iken 80'li yıllarla birlikte sanayileşme ivmesi kazanan Kahramanmaraş'ın, Türkiye'nin en önemli sanayi ve enerji üretim merkezleri arasında yer alıyor. Sanayileşmede örnek kent olan Kahramanmaraş, 22 şirketiyle en büyük bin sanayi kuruluşu bakımından Türkiye'nin en başarılı 11. şehridir. 5 milyar doları aşan sanayi üretimi, 2 milyar dolar dış ticaret hacmi, tekstil, metal eşya, çimento, kağıt, elektrik üretimi, dondurma, altın işleme konularında kapasite açısından Türkiye'nin lider kenti konumuna ulaşmış ve bu sektörlerde çalışan insan sayısı bugün 150 bine yaklaşmıştır" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fatih Kıllı ise bilginin güç kaynağı olduğunu belirterek, "Bu deyiş, bilimin, insanlığın refahı ve teknolojinin gelişmesi açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüz bilgi çağında, uluslararası alanda rekabet edebilmenin en önemli koşulu, bilgiye yatırım yapmaktan geçmektedir. Bilgiye yatırım denilince de akla AR-GE kavramı gelmektedir. AR-GE' yi bilgiye ve teknolojiye dayalı yenilikçi ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesi, aynı zamanda yeni üretim tekniklerinin hayata geçirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Türkiye AR-GE çalışmalarında birçok dünya ülkesinin gerisinde yer almaktadır. AR-Ge harcamalarına önem veren ülkeler bilim ve teknoloji alanında büyük ilerlemeler sağlamış ve rekabet güçlerini artırmışlardır. Küreselleşme her alanda rekabeti doğurmuştur. Şirketlerin varlıklarını karlı bir biçimde sürdürebilmeleri için yeni ürün ve teknoloji geliştirmeleri şarttır. Bu yüzdendir ki, son yıllarda üniversitelerimiz bünyesinde girişimcilik ve yenilikçiliğe dair önemli adımlar atıldı, atılmaya da devam ediyor. Üniversitelerimiz için girişimci ve yenilikçi olmak, bir tercih meselesi değil artık bir zorunluluk haline gelmiştir" dedi.

Çalışmalarını KMTSO ve TÜBİTAK destekleriyle yaptıklarını söyleyen Kıllı, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz ilkini 2012 yılında başlattığı, bugün ise 6'ncısını gerçekleştirdiğimiz AR-GE Proje Pazarı ile Bilgisayar, Elektrik -Elektronik, Çevre, Gıda İnşaat, Jeoloji, Makine Tekstil alanlarında yenilikçi fikirlere Ticaret ve Sanayi Odamızın ve TÜBİTAK'ın destekleriyle zemin hazırlamaktadır. Ben Ticaret ve Sanayi Odamıza katkılarından dolayı bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum."

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Temiz ise gençlerin düşünerek, planlayarak, emek vererek hazırladıkları projeleri sergilediklerini ifade ederek, "Bu bilimsel çalışmanın ta kendisidir. Ülkelerin gelişmesi teknoloji sayesinde gerçekleşmektedir. Teknolojik gelişmeler, mühendislik fakültelerinin gelişmesiyle olmaktadır. O nedenle, Mühendislik Mimarlık Fakültesi olarak bu sene 6cısını düzenlediğimiz AR-GE Proje pazarlarına önem veriyoruz. Gençlerin hazırladıkları projelerin içinde çok değerli projeler var. Dereceye girecek projeleri şimdiden kutluyorum. AR-GE Proje Pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



76 proje yarışıyor

AR-GE Proje Pazarı'nda iş dünyasına sunumu yapılan proje sayısı her geçen gün artıyor. 2014 yılında 38 proje yarışırken, 2017 yılında bu sayı 76'ya yükseldi. Her geçen yıl proje sayısı ve başarı çıtası yükselen AR-GE Proje Pazarı'na katılan proje sayısı 2014 yılında 38, 2015 yılında 42, 2016 yılında 62'ye yükseldi.

2017 yılında ise sayısı 76'ya ulaşan projeler, jüri tarafından değerlendirilerek en başarılı 5 projeye ödülleri verilecek. Birinciye 3 bin 500TL, ikinciye 2 bin 500TL, üçüncüye bin 500TL, dördüncü ve beşinciye bin TL para ödülü verilecek.

Törene, KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Kıllı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, KMTSO Genel Sekreteri M. Akif Pakdil, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Temiz katıldı.

