ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Vekili Öztürk'ten eğitime destek

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:14
Başkan Vekili Öztürk'ten eğitime destek
Başkan Vekili Öztürk'ten eğitime destek

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla 12. sınıf ile lise mezunu öğrencilere LYS deneme kitapçıkları dağıtıldı.
Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla 103 öğrenciye 302 adet LYS deneme kitapçığı dağıtıldı. Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından alınan LYS'ye hazırlık kitapları, Vakıf Müdürü Gökhan Karaman tarafından ilçede bulunan liselere dağıtıldı. Okul müdürlerine teslim edilen deneme kitapçıkları, LYS öncesi Başkale'de üniversite sınavına hazırlanan 103 öğrenciye dağıtıldı.
(EE-MSA-Y)

22.05.2017 16:14:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaymakam Dündar'dan kayak merkezi girişimi
YEREL

KAYMAKAM DÜNDAR'DAN KAYAK MERKEZİ GİRİŞİMİ
İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yılsonu sergisi
YEREL

İPEKYOLU HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YILSONU SERGİSİ
Van'da &quot;Kurumsal İletişim Niteliğinin Artırılması&quot; semineri
YEREL

VAN'DA "KURUMSAL İLETİŞİM NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI" SEMİNERİ
Elite World'de iftar keyfi
YEREL

ELİTE WORLD'DE İFTAR KEYFİ
8. Kanispi Festivali, Haluk Levent konseri ile son buldu
YEREL

8. KANİSPİ FESTİVALİ, HALUK LEVENT KONSERİ İLE SON BULDU
Van'da 19 kaçak yakalandı
YEREL

VAN'DA 19 KAÇAK YAKALANDI
Van'da dilenci operasyonu
YEREL

VAN'DA DİLENCİ OPERASYONU
Başkale'de fırın denetimi
YEREL

BAŞKALE'DE FIRIN DENETİMİ
Fevzi Geyik Ortaokulu final yolunda
YEREL

FEVZİ GEYİK ORTAOKULU FİNAL YOLUNDA
Başkan Güngöralp güven tazeledi
YEREL

BAŞKAN GÜNGÖRALP GÜVEN TAZELEDİ
Van Büyükşehir Belediyesi yılların sorununu çözdü
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILLARIN SORUNUNU ÇÖZDÜ
Müdür Altuner için veda yemeği
YEREL

MÜDÜR ALTUNER İÇİN VEDA YEMEĞİ
Çatak'ta festival coşkusu
YEREL

ÇATAK'TA FESTİVAL COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı