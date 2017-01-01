Başkan Vekili Öztürk'ten eğitime destek
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Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla 12. sınıf ile lise mezunu öğrencilere LYS deneme kitapçıkları dağıtıldı.
Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla 103 öğrenciye 302 adet LYS deneme kitapçığı dağıtıldı. Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından alınan LYS'ye hazırlık kitapları, Vakıf Müdürü Gökhan Karaman tarafından ilçede bulunan liselere dağıtıldı. Okul müdürlerine teslim edilen deneme kitapçıkları, LYS öncesi Başkale'de üniversite sınavına hazırlanan 103 öğrenciye dağıtıldı.
(EE-MSA-Y)
22.05.2017 16:14:26 TSI
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