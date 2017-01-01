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Söke'de yol yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:15
Söke'de yol yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor
Söke'de yol yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor
- Yeni sezonda 400 bin metrekare yol yenilemesi hedefleyen Söke Belediyesi 150 bin metrekareye ulaştı

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmaları ve planları ile ilgili bilgiler verdi.
Başkan Toyran, basın mensuplarını ilke olarak Söke Kent Müzesi olarak düzenlenen ve Çarşamba günü açılış töreni yapılacak olan Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi'nde kahvaltıda ağırladı. Ardından hep birlikte saha turu yapıldı. Sökeli basın mensuplarına çalışma noktalarını gezdirerek, çalışmaları hakkında yerinde bilgiler verdi. Turda Söke Belediyesi Parke Taş Üretim Tesisi, Araç Kademe İstasyonu ev bazı parklarda gezildi.
Özellikle doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin tamamlandığı noktalarda çalışmalarını planlayan Söke Belediyesi toplam 6 ekiple Söke'nin yol sıkıntısını bitirmek için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Söke Belediyesi ekipleri yol yenileme çalışmaları kapsamında Fevzipaşa ve Çeltikçi Mahallelerinde çalışmalarını sürdürürken, Söke merkezde planlanan tüm noktalarda çalışmalar yapılacak, bu yıl için hedeflenen 400 Bin metrekarelik yol yenileme çalışmasının, 150 Bin metrekaresi tamamlandı bile.

Başkan Toyran yol yenileme çalışmaları ile ilgili olarak; "Fevzipaşa Mahallesi'nde şu ana kadar 18 Bin metrekare yol yenileme çalışması tamamlanırken, hedeflenen rakam ise 50 Bin metrekare. Bu hedefe ulaştığımızda Fevzipaşa Mahallesi'nin yol problemini yüzde 90 oranında çözeceğimize inanıyorum. Bize hep Çeltikçi ve Cumhuriyet Mahallelerinde neden çalışma yapılmadığı sıklıkla soruluyordu. Doğalgaz altyapısı çalışmalarının tamamlanmasını beklediğimizi hep söyledik. Çeltikçi Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı yerlere akabinde biz girdik. Şunun altını çizmek isterim; yaptığımız çalışmaların tamamı Söke Belediyesi ekiplerince yapılmaktadır. 6 ekibimiz var ve bu ekipler dönüşümlü olarak planlıyoruz. Konak Mahallesi'nde çalışmalarımız devam edecek. Doğalgaz çalışmalarına istinaden Cumhuriyet Mahallesi'nin de belirli kısımlarında da yol yenileme çalışmaları yapacağız. Geçmiş senelerde Yenicami ve Atatürk Mahallelerinde giremediğimiz yerler var. Oralara da gireceğiz, merkezde bu yıl 400 Bin metrekarelik yol yenilemesi hedefliyoruz. Şu ana kadar 150 Bin metrekarelik kısmını gerçekleştirdik. Yol yenileme çalışması yaptığımız yerlerde gerekli olan noktalarda hatırı sayılır kaldırım yenilemesi ve ağaçlandırma da yaptık. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir söz vardı. Söke'nin yol sorununu çözeceğimizi söylemiştik. Kendi sorumluluk alanımızda bu yılki hedefimiz olan 400 Bin metrekare yol çalışmasını tamamladığımızda, Söke'nin yol sıkıntısının büyük bir bölümünün çözüleceğine inanıyorum. Elinden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteren bir belediye yönetimi var. Vatandaşlarımız rahat olsun. Sene sonuna kadar bu yılki hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Vatandaşları yol yenileme çalışması yapılacak sokak ve caddelerde doğalgaz bağlantıları nedeniyle uyaran Başkan Toyran; "Bizi en çok üzen konulardan biri daha yol çalışması yeni yapılmışken doğalgaz parsel bağlantıları için yeniden kazılıyor olması. Ne kadar planlı yaparsak yapalım vatandaşlarımız geç kalabiliyor. Biz Söke Belediyesi olarak doğalgaz ve ASKİ'nin çalışma yapacağı yerlerde yollarımızın önceden açıyoruz ki bu türlü bağlantı çalışmaları bu zaman zarfında yapılabilsin. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.
(LT-MB-Y)

22.05.2017 16:15:54 TSI
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