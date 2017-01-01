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İbrahim Tatlıses'ten hayranı olan genç girişimciye destek

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:17
İbrahim Tatlıses'ten hayranı olan genç girişimciye destek
İbrahim Tatlıses'ten hayranı olan genç girişimciye destek

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 19 yaşındaki genç girişimciye destek çıktı. Tatlıses, genç girişimcilerin önünü açmak lazım diyerek 248'inci Tatlıses Çiğ Köfte şubesini 19 yaşındaki Mert Can Koçak'a franchising yöntemi ile verdi.
Bodrum'un Turgutreis mahallesinde yaşayan Mert Can Koçak, İbrahim Tatlıses'e çiğköfte salonu açmak istediğini söyledi. 19 yaşındaki genci kırmayan İbrahim Tatlıses Koçak'a şube açması için izin verdi. Genç girişimci Tatlıses'ten izin aldıktan sonra Bodrum'da dükkan aramaya başladı. Turgutreis marina yolu üzerinde dükkan bulan genç girişimci Koçak, Tatlıses Çiğköfte salonunun görkemli bir açılışla gerçekleştirdi. İbrahim Tatlıses'te büyük bir çelenk göndererek Koçak'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Genç girişimciyi, Sosyal medya fenomeni Doğa Konakoğlu, dj Akın Türkmen ve Reis filminde büyük bir başarı gösteren oyuncu Volkan Başaran'da açılış törenine katılarak yalnız bırakmadı.
Kısa bir konuşma yapan Mert Can Koçak İbrahim Tatlıses'in bir hayranı olduğunu söyleyerek, "Dayım Orkan Çömlekçi 3 ay önce Tatlıses Çiğköfteyi Bitez^'de açtı. Bende bir iş yapamak istiyordum. Önce dayıma sonrada İbrahim Tatlıses'e çiğköfte salonu açmak istediğimi söyledim. Tatlıses bu konuda destek olacağını söyledi. Genç girişimcilere herzaman destek verdiğini anlatan İbrahim abi, sen dükkanını bul sonuna kadar yanıdayım dedi bana . Bende Bodrum2da dükkan aramaya başladı. Yaklaşık 1 ay önce dükkanı buldum tadilat yaptırdım ve bugün açılışını yapıyoruz. Öncelikle İbrahim Tatlıses'e dayım Orkan Çömlekçiye ve açılışa gelen destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
300 kilo çiğ köfte dağıtıldı
Tatlıses Çiğ Köfte Turgutreis şubesi açılışında yaklaşık 300 kilo çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi. Çiğ köfte yemek için kuyruğa giren vatandaşlar, dakikalarca sırada bekledi.
(EA-MB-Y)

22.05.2017 16:17:28 TSI
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