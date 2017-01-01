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15 Temmuz Demokrasi Meydanı yenilendi



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından yenilenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki ikinci etabında sona gelindi.

15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası vatandaşların 27 gün boyunca demokrasi nöbeti tuttuğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla yeni bir görünüme kavuştu. 8 bin metrekare alanda zemin kaplaması, meydan düzenlemesi, ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte simge meydan, baştan aşağı yenilendi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Asım Amil ve belediye başkan yardımcılarıyla birlikte bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Esnafla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Dündar, "Yapılan çalışmalarla birlikte meydan tamamen yenilendi. Fevzi Çakmak Caddesi'nin Ulucamii Caddesi ile birleştirilmesi ve ara sokaklardaki çalışmaların da tamamlanmasıyla Bursa'mıza yakışır güzel bir meydan ortaya çıkacak. Burası, yaya trafiği açısından çok yoğun olan bir bölge. Uzun yıllardır bakımı yapılmadığı için oldukça yıpranmış. Yaptığımız çalışmalarda altyapılar da tamamen yenilendi. Şu anda cadde üzerinde ve ara sokaklarda zemin kaplama çalışmaları devam ediyor. Buradaki çalışmaların kısa bir süre içinde tamamlanmasıyla Fevzi Çakmak Caddesi de estetik bir görünüme kavuşacak" dedi.

(MŞ)



22.05.2017 16:18:14 TSI

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