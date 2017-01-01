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Hakkari'de Aile Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs Aile Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ASP Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Hakkari Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ercan Mavigöz ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şifa Çakır, 15-21 Mayıs Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve gazileri, sosyal ekonomik destek ve evde bakım hizmetlerinden yararlandırılan aileleri ziyaret ettiler. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan ASP Müdürü Bildirici, "Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplum birimidir. Bu bakımdan aile toplumun temel taşı sayılmaktadır. Aile içindeki anne, baba ve çocuklar, yuvalarında karşılıklı sevgi, saygı, özen ve iş bölümüne dayanan mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ilişki kurabildiklerinde, toplumu oluşturan fertler de toplumun bütünü de sağlıklı ve güçlü olur. Bu nedenle sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesinde, toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumunun önemli bir yeri bulunmaktadır. Bakanlık olarak biz çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, şehit ve gazi yakını ile büyük bir aileyiz. Aile kurumuna dikkat çekmek ve ailenin önemini hatırlatmak üzere hafta boyunca özellikle şehit ve gazi yakınlarımızın, maddi yoksunluk içinde olup müdürlüğümüzce desteklenen ve evinde engellisi olan aileleri ziyaret ederek, yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını dinledik" söyledi.

(FT-MSA-Y)



22.05.2017 16:18:46 TSI

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