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Elazığ'da engellilere seminer verildi



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da engellilere ve ailelerine 'Engellilerle 360 İletişim' adlı seminer verildi.

Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Fırat Kızılay Öğrenci Topluluğu tarafından "Engellilerle 360 İletişim" konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminerde Engelliler İletişim Uzmanı Mehmet Kızıltaş tarafından eğitim verildi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, engelli öğrencilerin rahat bir eğitim hayatı sürdürmeleri noktasında üniversite de engelsiz yaşam için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Merkezlerinin 2009 yılında kurulduğunu belirten Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Eröksüz, "O günden buyana faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir.

Merkez sayesinde üniversitede eğitim gören engelli öğrencilerin karşılaştığı sorunlara çözüm arıyoruz. Yine STK'lar ve kamu kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Belediye Başkan Yardımcısı Mashar Ayaz, Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Eröksüz, öğretim üyeleri, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

(CK-AŞ-Y)



22.05.2017 16:20:36 TSI

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