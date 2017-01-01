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Kazdağları Fotomaratonu sona erdi



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Kazdağları Fotomaratonu düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Foto maratonda birinciliği Ufuk Salur'un fotoğrafı kazandı.

19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılan 1. Ulusal Kazdağları Foto Maratonu sona erdi. 120 fotoğrafçının kayıt yaptırdığı foto maratonda 600 kare fotoğraf Kazdağlarının birbirinden farklı kültürel ve doğa yapısını yansıttı. Maraton sonrasında yapılan değerlendirmede üçüncülüğü İlyas Orhan, ikinciliği Mustafa Kurtbaş alırken birinciliğe ise Ufuk Salur'u fotoğrafı layık görüldü.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Kazdağlarının eşsiz güzelliklerini ve yaşamının düzenlenen bu organizasyon ile ölümsüzleştirildiğinin altını çizdi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Yahya Yavuz ise "Amacımız Kazdağlarının doğal ve yaşamsal güzelliklerini yansıtmaktı. Çok güzel bir çalışmaya, büyük bir katılım ile imza attık. Fotoğraflar ile bölge tanıtımına büyük bir katkı sağlandı. Bizlere desteklerinden dolayı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya, Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı Edip Uğur'a Turizm Müdürü Mustafa Çaltı'ya ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'ya teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu güzel çalışmaya emekleri ile büyük bir değer kadar fotoğraf dostlarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(EME)



22.05.2017 16:22:07 TSI

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