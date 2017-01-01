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İşaret dili kursiyerlerinden anlamlı program



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi 13. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni kapsamında KOMEK işaret dili kursiyerlerinin hazırladığı "Ellerimin Sesini Duyuyor musun?" adlı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve birbirinden değerli eserlerin sergilendiği 13. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, işaret dili kursiyerlerinin anlamlı etkinliği ve birbirinden farklı etkinlikler devam ediyor. Bu yıl "Endülüs'ten Selçukluya" temasıyla düzenlenen sergi ve bilgi şöleninin 6. gününde "Endülüs Esintileri" ismiyle gitar ve bağlama dinletisi sunulurken, KOMEK kursiyerlerinin yarıştığı "Ne çıkarsa bahtına" yemek yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. Yemek konusundaki hünerlerin sergilendiği yarışmada dereceye giren kursiyerler altınla ödüllendirildi. Etkinlikte ayrıca Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz'un konuk olduğu "Endülüs Mutfağı" sohbetleri gerçekleştirildi. Açıköz, sergide ve etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sergi ve bilgi şöleninde KOMEK'in şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde eğitim alan işaret dili kursiyerleri tarafından anlamlı bir etkinliğe de imza atıldı. "Ellerimin Sesini Duyuyor musun?" başlığıyla hazırlanan program, işaret diliyle okunan İstiklal Marşı'yla başladı. Bir kursiyer tarafından yine işaret diliyle Kuran-ı Kerim ve mealinin okunduğu program, 15 Temmuz ve Fetih Marşı çevirisi ile duygusal anlara sahne oldu. Ezgi sunumu, hikaye çevirisi ve bayrak şiiriyle devam eden programda kursiyerlerin başarısı ayakta alkışlandı.

(AH-Y)



22.05.2017 16:22:59 TSI

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