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Aksaray'da 70 adet konut satış başvurusu başlıyor



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan Protokol ile uygulamaya konulan 'Sosyal Konut Projesi' kapsamında Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan toplam 70 adet konut satışı yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, "1+1 konutlar 27 bin TL üzerinden 270 ay taksitli olarak satışa sunulacaktır. Söz konusu konutlar için başvuruda bulunmak isteyen ve Aksaray merkez ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet edenler başvurularını şahsen 23.05.2017 - 23.06.2017 tarihleri arasında başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapmaları gerekmektedir. Başvuru şartları şöyle: T.C. vatandaşı olmak, 30-60 yaş arası olmak, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmaz, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak. 3294 sayılı Kanun'a uygunluğu ilgili SYDV tarafından tespit edilmek ve SYDV'lerden yardım alıyor ve alabilecek durumda olmak. Konutların bulunduğu yerde (il yada ilçe ise o il yada ilçe, büyükşehir olan yerlerde il vakfınca başvuru alındığı durumlarda Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer alan ilçelerde) en az bir yıldır ikamet etmek. Kendisi ile eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının mülkiyetinde herhangi bir konutu bulunmamak. Bir hane halkı adına (yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına) yalnızca bir adet başvuru yapmak. TOKİ konutlarından satın almamış olmak ve TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak. Gerekli belgeler ise, nüfus cüzdanı fotokopisi, İkametgah Belgesi, T.C. Kimlik Numaraları, Engelli vatandaşların Engelli kimlik kartı fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu. Başvuru sahibi ayrıca başvuru formunda istenilen diğer belgeleri vermekle yükümlüdür. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir" denildi.

(YC-AH-Y)



22.05.2017 16:26:03 TSI

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