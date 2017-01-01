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İstiklal İlköğretim Okulunda öğrencilere kitap hediye edildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:26
İstiklal İlköğretim Okulunda öğrencilere kitap hediye edildi
İstiklal İlköğretim Okulunda öğrencilere kitap hediye edildi

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek İstiklal İlköğretim Okulunda öğrencilere kitap hediye edildi.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan İstiklal İlköğretim Okulunda Devrek Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Devrek Okuyor" kitap okuma kampanyası kapsamında yapılan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Okumayı yeni öğrenen 1. Sınıf öğrencilerine renkli, eğlenceli aynı zamanda da değerler eğitimi içeren kitaplar dağıtıldı. İlçe genelinde eğitim gören tüm birinci sınıf öğrencilerine yaklaşık 600 kitap dağıtılırken, Sabahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından kitap okumanın önemini içeren Hacivat-Karagöz gösterisi öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.
Çocukların çok sevdiği bir karakter olan Nasrettin Hoca da öğrencilere kitaplar dağıtarak kitap okunma alışkanlığının kazanmasına yardımcı olmaya çalıştı. "Devrek Okuyor" kitap okuma kampanyası kapsamında ilçe genelinde 2 bin 400 kişi kitap okuma yarışmasına başvuru yaparken bu kampanyada 878 bin sayfa kitap okundu. "Devrek Okuyor" kitap okuma kampanyası kapsamında daha önce kitap okumanın önemini anlatan, İlçe kaymakamı ve belediye başkanının katıldığı bir kamu spotu çekildi. Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde açık havada kitap okuma etkinliği gerçekleştirilirken, hafta içinde kitap okuma yarışması ödül töreni yapılacak. Devrek Okuyor etkinliği önümüzdeki yıllarda da devam edecek.
Düzenlenen kitap hediye etkinliğinde Kaymakam Yakup Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan ve okul müdürleri hazır bulundu.
(FE-OA-Y)

22.05.2017 16:26:42 TSI
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