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Anadolu Kulüplerinden TFF ye destek çağrısı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:26
Anadolu Kulüplerinden TFF ye destek çağrısı
Anadolu Kulüplerinden TFF ye destek çağrısı
- TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner:
- "TFF Anadolu kulüplerine daha fazla destek vermeli"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya Temsilcisi Vahap Güner, Anadolu'da, spor kulübü yönetmenin zor olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Anadolu kulüplerine daha fazla destek vermeli" dedi.
TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner, Malatyalı basın mensupları ile birlikte TSYD Sivas Temsilcisi Kemal Çağlayan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Güner, Anadolu'yu Süper Ligde temsil edecek Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a başarılar dileyerek, "Sporun birleştirici gücüne hem Sivas'ın hem de Malatya'nın ihtiyacı var. Sivasspor tüm Sivaslıları bir araya getiriyor, Yeni Malatyaspor'da tüm Malatyalıları birleştiriyor. İstanbul'da ve diğer büyükşehirlerde kulüp yönetmek çok kolaydır, ama Anadolu'da kulüp yönetmek çok zor iştir. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu Anadolu kulüplerine daha fazla destek vermeli ve spor tesisi yatırımları için bu bölgelere öncelik vermelidir" ifadelerini kullandı.
TSYD Sivas Temsilcisi Kemal Çağlayan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sivasspor Anadolu'nun marka bir takımı olmak yolunda önemli adımlar attı. Anadolu şehirlerimizin bu takımlara ihtiyacı var. Yeni Malatyaspor'un da Süper Lige çıkması bizleri mutlu etmiştir. Gerçekten Anadolu takımları daha fazla desteği ve iyi yönetilmeyi hak ediyor. Federasyonun özellikle tesis yatırımları konusunda Anadolu takımlarına öncelik vermesi gereklidir. Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un lige renk katacağını ve bölgelerinde sporun birleştirici gücünü göstereceğine ben de inanıyorum" şeklinde konuştu.
TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner ziyarette, TSYD Sivas Temsilcisi Çağlayan'a kayısı hediye ederek, başarılar diledi.
(BT-AOA-Y)

22.05.2017 16:26:44 TSI
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