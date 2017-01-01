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Mardin'de un yüklü kamyon devrildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:27
Mardin'de un yüklü kamyon devrildi
Mardin'de un yüklü kamyon devrildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin-Nusaybin karayolu üzerinde seyir halinde olan un yüklü kamyonun devrildi. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin-Nusaybin karayolu üzeri Ortaköy yakınlarında Şevki Kırıcı yönetimindeki 47 LF 906 plakalı un yüklü kamyon, henüz öğrenilemeyen bir nedenle devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada, yola savrulan un çuvalları, başka bir kamyona yüklenirken, devrilen kamyon çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol tekrar araç trafiğine açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(MSK-MP-Y)

22.05.2017 16:27:22 TSI
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