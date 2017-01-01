YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. emek yaparak mezun oldular

Yemek yaparak mezun oldular



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı son sınıf öğrencilerinin final sınavı uygulamalı olarak yapıldı.

Eyyübiye Yerleşkesinde bir ziyafet şeklinde gerçekleştirilen final sınavında Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Avcı, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğretim elemanları ve misafirler hazır bulundu.

Aşçılık programı öğrencileri hazırladıkları yemekleri sunum şeklinde misafirlere ikram etti. Ziyafet tadında gerçekleştirilen mezuniyet katılımcılar tarafından da takdirle karşılandı. Programda konuşan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, "Şanlıurfamızın mutfağı oldukça geniş ve zengindir. Bizim mutfağımızı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak da sizlere düşmektedir. Görüyorum ki genç arkadaşlarımız iyi yetişmişler. Sizlere güveniyoruz" dedi.

Başarılarından dolayı öğrenciler ile öğretim elemanlarını kutlayan ve plaket takdim eden Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Öğrencilerimizi ve hocalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Sizler okulumuzun medarı iftiharı oldunuz. Başarılarınızın artarak devam edeceğine tüm samimiyetimle inanıyorum" diye konuştu.

Yapılan sınavda ve sunumda tam not alan öğrenciler, daha önce katıldıkları çeşitli yarışmalarda aldıkları madalyaları da takarak misafirlerle toplu fotoğraf çektirdi.

(Şİ-AOA-Y)



22.05.2017 16:28:45 TSI

NNNN

