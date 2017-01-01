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Mersin'deki Çerkesler sürgünü andı



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MERSİN (İHA) - Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 21 Mayıs 1864 tarihinde gerçekleşen büyük Çerkes sürgünü ve soykırımının 153. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenledi.

Dernek yönetim kurulu üyelerinin yanısıra kent genelinde yaşayan Çerkes kökenli ailelerin de katıldığı programda, yıllar önce Çerkes sürgününde yitirilenler saygıyla anılırken, sürgünün tarihsel geçmişi konusunda da değerlendirmeler yapıldı.

Saygı duruşu ve Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte konuşan Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şevket Şamil Koç, Çerkes sürgününe gelinceye kadarki süreç konusunda tarihsel bilgiler verdi. Dönemin Çarlık Rusya'sının Kafkasyalı Çerkesler ile girdiği yaklaşık 100 yıllık savaşı kazanmasının ardından Çerkeslerin Kafkasya'daki varlığını tehlikeli görmesinden dolayı sürgün gibi insanlık dışı bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdiğinin anlatan Koç, Kafkasyalı Çerkes halklarının tarihin gördüğü en kötü soykırım ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Çarlık yönetiminin Çerkesleri Kafkasya'dan atmak için her türlü girişimde bulunduğunu aktaran Koç, Çerkeslerin dönemin Osmanlı topraklarına sürülmesi ile oldukça acılı geçecek olan bir yolculuğunun başladığını kaydetti. Anavatanlarından sürülen milyonlarca Çerkesin yarısından fazlasının sürgün sırasında yitirildiğini belirten Koç, yaşananların üzerinde çok uzun yıllar geçmesine rağmen unutmayacaklarını ve gelecek nesillere de unutturmayacaklarını belirterek, "Çerkesleri anavatanlarından çıkarabilirsiniz ancak ana vatanlarını kalplerinden çıkaramazsınız" dedi.

Çerkes sürgününü anlatan tanıtım filminin de izlendiği gecede, sürgün ağıtlarının çalındığı sırada bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamazken şiirlerin de yer aldığı gece, hep bir ağızdan sürgün andının okunması ile son buldu.

(HSK-Y)



22.05.2017 16:31:28 TSI

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