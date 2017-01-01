Başkan Ersoy hatim merasimine katıldı
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BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran İlçesi Eseler Mahallesinde Belediye Başkanı Emin Ersoy, Eşi Aliye Ersoy ve Belediye Meclis üyeleri hatim merasimine katıldı.
Başkan Emin Ersoy mahalle sakinleri sohbet edip sorunlarını dinledi. Belediye Başkanı Emin Ersoy'un eşi Aliye Ersoy ise hatim eden bayanlara Kuran-ı Kerim hediye etti. Başkan Emin Ersoy, "Üç ayların yüzü hürmetine edilen duaları rabbim kabul eylesin" dedi. Ersoy, "imanlı çalışkan dürüst nesillere ülkemizin ihtiyacı var arkadan gelen nesillerimizden ümitliyim" diyerek görüşlerini dile getirdi dedi.
(EME)
22.05.2017 16:34:02 TSI
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