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İhtiyaca cevap vermeyen lise için destek talebi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:37
İhtiyaca cevap vermeyen lise için destek talebi
İhtiyaca cevap vermeyen lise için destek talebi

(Fotoğraflı)

İsa Akar
ANTALYA (İHA) - Antalya'da Konuksever Mahalle Muhtarı Hüseyin Tunç, mahallesinde okul sıkıntısı yaşandığını belirterek, eskiyen ve ihtiyaçlara cevap veremeyen Necati Dölen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ise hayırseverler tarafından yenide yapılmasını istedi.
Muratpaşa İlçesindeki Konuksever Mahalle Muhtarı Hüseyin Tunç, Necati Dölen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.
Uzun uğraşlar sonucunda Necati Dölen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Necati ve Fatma Dölen İlkokulu arasında kalan yolu lise bahçesine kazandırdıklarını kaydeden Tunç, "İki okulun arasındaki yol kullanılmıyordu. Akşamları normal bir vatandaşın bu yoldan geçmesi neredeyse imkansız. Uzun uğraşlar sonucunda bu yolun lisenin bahçesine kazandırdık. Yeni okul yapılırsa bahçesi daha da geniş olacak" diye konuştu.
"Lise binası eski"
Lise binasının hem fiziki hem de kapasite olarak yetersiz olduğunu savunan Tunç, 25 yıl önce yapılan okulun ikili eğitim öğretim yaptığını söyledi. Şu anda okulda 400 öğrencinin bulunduğunu belirten Tunç, "Ne laboratuvarı ne de bir toplantı salonu var. Bina resmen dökülüyor" diyerek yaşanan sıkıntıyı dile getirdi.
"Ödenek çıkmış ama gelecek yıl yapılacakmış"
Geçtiğimiz hafta okulun yeniden yapılması için ödenek çıktığını öğrendiğini dile getiren Tunç, "Bu binanın yıkılarak yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ödeneğin çıktığını öğrendik. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü müjdesi verildi. 'Antalya'da 3 okula ödenek çıktı. Okulun ödeneği geldi. Yıkılıp yapılacak. Hayırlı olsun' dendi. Perşembe günü Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğimizde bu paranın Kumluca Mavikent'te gittiğini öğrendik. Bizim okulumuzun bu yıl da kaldığını söylediler. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, 'Ödenek yok. Gelecek yıl yapılacak' diyor" diye konuştu.
"Gelecek yıla kadar Milli Eğitim Müdürü'nün görevinde kalacağı garanti mi?" diye soran Tunç, "Geçen gün bir muhtar arkadaşımız aniden vefat etti. Benim gelecek yıla kadar muhtarlığım garanti mi? Yarına çıkacağımızı Allah bilir. Ben devlet büyüklerimden, valimizden, kaymakamımızdan bu okulun biran önce yıkılarak yapılması için ellerinden gelen yardımı yapmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Hayırsever bekliyorlar"
Mahallesine 1989 yılından bu yana bir okul için çivi çakılmadığını ileri süre Hüseyin Tunç, " Mahallemde aşırı derecede okul sıkıntısı var. Sınıf mevcudu 35 öğrenciyi geçmeyecek deniliyor ama maalesef 45 öğrenci var. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mahalleme el atmasını, okul istiyorum. 8 yıldır okul için uğraşıyorum hala daha seneye deniliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 'Hayırsever bul' deniliyor. Hayırsever bir vatandaşımız çıksın. Bir hayırsever çıkarsa çok seviniriz. Gerekirse iki okulu birleştirelim. Biran önce bu sorun çözülsün. Çocuklarımız daha modern bir okulda okusun. Okul için ayrılan iki arazimiz var ana hayırsever yok" dedi.
(İA-

22.05.2017 16:37:08 TSI
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