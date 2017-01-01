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Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu hizmet vermeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Devlet Hastanesi'nde anne adaylarının gebelik döneminde bilgilendirilmeleri amacıyla 2014 yılında açılan Gebe Okulu hizmet vermeye devam ediyor.

Bilecik genelinde ilk kez 2014 yılında Bozüyük Devlet Hastanesi bünyesinde açılan okulda birçok özel hastanede yer alan ve ücretli bir şekilde verilen hizmetlerin tamamı uzman doktor ve ebeler eşliğinde ücretsiz bir şekilde veriliyor. Kamuoyu tarafından yeterince bilinmeyen bu önemli hizmet ile ilgili olarak bilgilendirme yapan Hastane Yöneticisi Başhekim Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy, anne adaylarının gebelik döneminde bilgilendirilmelerinin bir annelik hakkı olduğunu belirterek "Anne ve bebekler, sağlık hizmetleri açısından risk altında bulunan ve öncelik tanınması gereken iki önemli grubu oluşturduğundan özellikli hizmet almaları gerekmektedir. Her kadının üreme sağlığı kapsamında gebelik, doğum, doğum sonu ve yeni doğan bebeklerin bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Anne adayını gebelik döneminde bilgilendirmek bir annelik hakkı olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda Gebe Okulumuzda hafta içi her gün anne adaylarımıza; gebeliğin oluşumu, gebelikte oluşan sorunlar, doğum öncesi ve sonrası beslenme, anne sütünün önemi ve emzirme eğitimi, doğum yöntemleri ve normal doğumun önemi konularında eğitim veriliyor" dedi.

(FSİ-MET-Y)



22.05.2017 16:42:10 TSI

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