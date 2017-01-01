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Kırklareli'nde şampiyonluk coşkusu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:43
Kırklareli'nde şampiyonluk coşkusu

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen THY Euroleague Final-Four'un finalinde Fenerbahçe ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşı karşıya geldi.
Maçtan bir gün önce sosyal medya üzerinden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na ulaşarak dev ekran kurulması talebinde bulunan taraftarların isteği Kesimoğlu tarafından karşılıksız bırakılmadı.
Festival alanına dev ekran kuran Kırklareli Belediyesi, ayrıca mobil ikram aracı ile maçı seyreden vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'da maçı taraftarlar ile birlikte izledi.
Karşılaşma sonunda alanda büyük coşku yaşanırken, taraftarlar marşlar ve yaktıkları meşaleler ile Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğunu kutladı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu maç sonu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bize büyük gurur ve mutluluk yaşattı. Biz de halkımızla birlikte bu sevince ortak olduk. Bu akşam çok güzel bir ortam vardı. Heyecan içerisinde halkımız ile birlikte maçı seyrettik. Şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşadık. Fenerbahçe'yi kutluyorum'' dedi.
(ÖK-ÖK-Y)

22.05.2017 16:43:19 TSI
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