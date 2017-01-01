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Miniklerden Bozüyük Belediyesi Giyim Evi'ni kıyafet bağışı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı öğrencileri Bozüyük Belediyesi Giyim Evi'ni ziyaret ederek kıyafet bağışında bulundu.

Bozüyük Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve ihtiyacı olan vatandaşların 4 mevsim kıyafet alabildikleri önemli bir yer olan Bozüyük Belediyesi Giyim Evi'ne bağışta bulunan minikler, bu davranışları ile kocaman bir yürekleri olduğunu herkese gösterdi. Kullanmadıkları ve iyi durumda olan kıyafetlerini Giyim Evi personeline teslim eden minikler 'güzelliklerin paylaştıkça çoğaldığını' belirttiler.

Yaptıkları bağışların çok anlamlı olduğunu ifade eden Giyim Evi personeli de miniklere teşekkür ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

(FSİ-MET-Y)



22.05.2017 16:43:22 TSI

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