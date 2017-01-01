Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Yakutiye İlçesi Yolgeçti Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yakutiye İlçesine bağlı Yolgeçti Mahallesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen trafik kazasında, M.F. yönetimindeki 25 DB 520 otomobil ile seyir halindeyken aniden yola çıkan S.G.'ye (17) çarptı. Kazada yaralanan S. G. 112 ambulans ile sevk edildiği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinnde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü M.F. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
(ERZ-AT-Y)
22.05.2017 16:45:58 TSI
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