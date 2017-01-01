YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kesimoğlu'ndan festival sonrası teşekkür mesajı

Kesimoğlu'ndan festival sonrası teşekkür mesajı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - 27. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali sona erdi.

17 Mayıs'ta Kakava Ateşi'nin yakılması ile başlayan festival 20 Mayıs'ta Aysun Ali Kocatepe konseriyle sona erdi.

Festival sonrası teşekkür mesajı yayınlayan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Nazım Hikmet'in dizelerini okuyarak yaktığımız Kakava 2017 ateşi, dün akşam itibariyle geride çok güzel anılar bırakarak 2018'e kadar söndü. Birçok ünlü ismi ağırladık, onlar artık birer fahri Kırklareli Büyükelçisi, gittikleri yerlerde bizi anlatacaklar. Bir şarkı festivali değil, kültür-sanat festivali olarak düzenlediğimiz bu son dört günde yanımızda olan tüm hemşehrilerime ve bu güzel programı hazırlayan tüm Kırklareli Belediyesi emekçilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum'' dedi.

(ÖK-ÖK-Y)



22.05.2017 16:46:00 TSI

NNNN

