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Arabanlı Çiftçilerden Başkan Şahin'e Teşekkür

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:48
Arabanlı Çiftçilerden Başkan Şahin'e Teşekkür
Arabanlı Çiftçilerden Başkan Şahin'e Teşekkür

(Fotoğraflı)

Ayten Işık
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Arabanlı çiftçilere yüzde 50 çiftçi destekli dağıtılan sertifikalı buğday ve arpa tohumları Araban Ovasına uyum sağladı. Haziran ayında başlayacak olan hasat döneminde yüksek rekolte bekleyen Arabanlı çiftçiler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.
Araban Ziraat Odası Başkanlığından yapılan açıklamada,''Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Arabanlı 230 çiftçiye dağıtılan Ceyhan 99 çeşidi buğday çeşidi tohumu 4 bin 600 dekar araziye, 80 çiftçiye dağıtılan Ramata 6 Sıralı arpa çeşidi de Bin 600 dekar olmak üzere toplam 6 bin 200 dekar araziye ekimi yapılmıştır. Buğday ve arpa çeşidi Araban Ovası'na uyum sağladı ve hasat döneminde yüksek rekolte beklenmektedir" denildi.
Hasattan yüksek rekolte beklediklerini belirten Arabanlı çiftçi Sıddık Turan, ''Gaziantep Büyükşehir Belediyesince biz Arabanlı çiftçilere destek amaçlı yüzde 50 çiftçi destekli ekmeklik buğday ve arpa tohumları dağıtıldı. Tohumları deneme amaçlı olarak tarlalarımıza ektik. Ürünlerimiz yağışlarında bolluğu ile Araban Ovası'na uyum sağladı. Hasat döneminde yüksek rekolte bekliyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çiftçiye verdiği destekler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(AOA-Y)

22.05.2017 16:48:09 TSI
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