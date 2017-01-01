Siirt ürünleri Ankara'da tanıtıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'in yöresel ürünleri, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen "Gençlik Merkezi Günleri"nde tanıtıldı.
Üç gün süren tanıtım günlerinde Siirt'e özgü fıstık, tiftik battaniyesi ve Karakovan balı tanıtıldı. Ayrıca gençlerin hazırladıkları resim, dekoratif mumculuk, ahşap boyama, tezhip gibi atölye çalışmaları da sergilendi. Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, tanıtım etkinliklerinin, Siirt ürünlerinin tanıtımı notasında verimli geçtiğini aktardı.
(MND-MP-Y)
22.05.2017 16:51:21 TSI
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