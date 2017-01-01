ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt ürünleri Ankara'da tanıtıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:51
Siirt ürünleri Ankara'da tanıtıldı
Siirt ürünleri Ankara'da tanıtıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'in yöresel ürünleri, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen "Gençlik Merkezi Günleri"nde tanıtıldı.
Üç gün süren tanıtım günlerinde Siirt'e özgü fıstık, tiftik battaniyesi ve Karakovan balı tanıtıldı. Ayrıca gençlerin hazırladıkları resim, dekoratif mumculuk, ahşap boyama, tezhip gibi atölye çalışmaları da sergilendi. Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, tanıtım etkinliklerinin, Siirt ürünlerinin tanıtımı notasında verimli geçtiğini aktardı.
(MND-MP-Y)

22.05.2017 16:51:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siirtli atletler derece yaptı
YEREL

SİİRTLİ ATLETLER DERECE YAPTI
Tillo'ya yoğun ilgi
YEREL

TİLLO'YA YOĞUN İLGİ
Siirt'teki FETÖ soruşturmasında 6 tutuklama
YEREL

SİİRT'TEKİ FETÖ SORUŞTURMASINDA 6 TUTUKLAMA
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı