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Çocuklar 'Süt Şenliği'nde gönüllerince eğlendi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:51
Çocuklar 'Süt Şenliği'nde gönüllerince eğlendi
Çocuklar 'Süt Şenliği'nde gönüllerince eğlendi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara sütü sevdirmek ve süt içme alışkanlığını kazandırmak amacıyla 20-21-22 Mayıs tarihlerinde "3. Süt Şenliği" düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi.
Hayrabolu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen süt şenliklerine katılan çocuklar kukla ve palyaço gösterileri, yüz boyama, maskotlar ve animasyon ekiplerinin gösterileriyle eğlenerek öğrendiler. Etkinlikte eğlenceli aktivitelerin yanı sıra çocuklara süt ve süt ürünleri ikram edildi.
Etkinliklere, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Deniz Bozdoğan, Tekirdağ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şerif Baykut ve Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da katılarak şenliğe destek verdi.
(YG-SO-Y)

22.05.2017 16:51:48 TSI
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