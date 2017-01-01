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Togar: "Amacımız ilçemizdeki tüm yolları belirli bir standarda ulaştırmak"

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:52
Togar: "Amacımız ilçemizdeki tüm yolları belirli bir standarda ulaştırmak"
Togar: "Amacımız ilçemizdeki tüm yolları belirli bir standarda ulaştırmak"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, amaçlarının ilçedeki tüm yolları belirli bir standarda ulaştırmak olduğunu söyledi.
Gelişmişlik düzeyinin göstergeleri arasında yeni modern yolların olduğunu vurgulayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizin farklı alanlara gelişmesi ve büyümesi için yeni imar yolları açmaya gayret ediyoruz. İmar yolları yeni yerleşim yerleri ile yeni yaşam alanlarının oluşmasında en büyük faktör olarak görülmektedir. Bu yıl özellikle yollar konusunda beton, asfalt, stabilize ve taş parke yol gibi farklı alanlarda büyük çalışmalar yürütmekteyiz. Her mahallemize eşit hizmet götürmek ve öncelik durumlarının belirlenmesi konusunda vatandaşlarımızın taleplerine kulak veriyor ve yerinde tespitler gerçekleştiriyoruz. Amacımız ilçemizdeki tüm yolları belirli bir standarda ulaştırmaktır. Bu hedef doğrultusunda tüm ekiplerimiz ile çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz'' dedi.

Kutlukent Pazar Yeri taşınıyor
Kutlukent bölgesindeki açık pazar yerinin değiştirilmesi için de çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Togar, "İlçemiz Kutlukent bölgesinde ana cadde üzerine perşembe günleri kurulan pazar yerinin değiştirilmesi için çalışma başlattık. Her hafta perşembe günü ana cadde üzerine kurulan pazar araç trafiğini aksatıyordu. Vatandaşlarımızın ve yolu kullanmak isteyen taşıt sürücülerinin alternatif bir yolu olmaması birçok aksaklığa da mahal oluyordu. Biz de Kutlukent bölgemizde ana cadde üzerinde kurulan pazar yerimizi bir üst sokağa yeni açtığımız imar yoluna taşıma kararı aldık. İlk olarak yeni açılan imar yolumuzun dolgu ve zemin sıkılaştırması ile perde duvarlarını yaptık. Ardından yolumuzu taş parke ile kapladık. Böylelikle bir taşta iki kuş vurmuş olduk. Yani hem yeni imar yolu açılmış olduk hem de her hafta Perşembe günü Kutlukent bölgemizde ana cadde üzerine açılan pazarımızı hemen üst sokağa taşımış olduk. Bölge halkının bir sorununu daha ortadan kaldırmamızın beraberinde yine halkımızın istediği bir yerde trafiğe hiçbir aksaklık yaratmayacak yeni açılan sokağımızda pazar yerimizi oluşturmuş olduk" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

22.05.2017 16:52:47 TSI
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