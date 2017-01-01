Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı
İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Yunus Nadi Caddesinde meydana gelen kazada Mustafa B. (54) idaresindeki KSX A 817 plakalı yabancı otomobil ile Melih Ş.(17) idaresindeki 14 GA 426 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İC-MET-Y)
22.05.2017 16:54:38 TSI
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