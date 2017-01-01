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Harvard Listesinde Tek Türk Bilim İnsanı Dr. Canan Dağdeviren ERÜ'de Konferans Verecek



KAYSERİ (İHA) - Harvard Üniversitesi listesindeki tek Türk Bilim İnsanı Dr. Canan Dağdeviren, Erciyes Üniversitesi'nde 'Sıradışı Bir Hikaye: Biyoloji Eşini Bulur' konulu konferans verecek.

Fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne yapıştırılabilir, giyilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yapan Dr. Canan Dağdeviren, Aralık 2014'te Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi Üyesi seçildi. Bu ödülü Türkiye'den kazanan ilk kişi olan Dr. Dağdeviren, Senior Fellow'lar tarafından verilen en yüksek oyu aldı. Nobel'i olarak bilinen Science & SciLifeLab ödülünü tıp alanında kazanmış bilim insanı olan Dr. Dağdeviren'in, 25 makalesi, 4 patenti ve 30'un üstünde ulusal ve uluslararası ödülü bulunuyor.

Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilecek etkinliğe katılımın fazla olması bekleniyor.

(TB-Y)



22.05.2017 16:57:12 TSI

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