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Başkan Karaçoban temel atma törenine katıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:57
Başkan Karaçoban temel atma törenine katıldı
Başkan Karaçoban temel atma törenine katıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapımı devam eden özel bir hastanenin ek bina temel atma törenine katılan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte artık vatandaşların başka ilçelere gitmesine gerek kalmayacağını vurguladı.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban ve meclis üyeleri ilçede yapımı devam eden özel bir hastanenin ek binasının temel atma törenine katıldı.

"Hayalim gerçek oldu"
Törende bir konuşma yapan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "En büyük isteğim olan Alaşehir'de kıskanılacak bir özel hastanenin olmasıydı. Hastanemiz 19 Mayıs 2018'de hasta kayıt-kabulüne başlayacaktır. Benim ve tüm halkımızın en büyük isteği hastanenin en güzel ve en iyi şekilde hizmet vermesidir. Bu hastanenin en kısa zamanda hayata geçmesi adına Alaşehir Belediyesi olarak takipçisi olacağız. Daha önce hastalarımız Salihli'ye özel hastanelere taşınıyordu. Artık bu sorun da ortadan kalkacak." diye konuştu.
Törene Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ın yanı sıra Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, özel hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Uz. Dr. Nail Sarıoğlu ve ilçe Müftüsü Necati Kara katıldı.
(SC-Y)

22.05.2017 16:57:17 TSI
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