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Doğa tutkunları Gelemiç'i keşfetti



(Fotoğraflı)



Orhan Bozdemir

BURSA (İHA) - Bursa'da, Gelemiç Gençlik ve Doğa Şenliği'ne katılan vatandaşlar, heyecan dolu bir hafta sonu geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı' sebebiyle Keles ilçesine bağlı Gelemiç Mahallesi'nde heyecan dolu bir şenlik organize etti. Bu yıl ilk defa düzenlenen 'Gelemiç Gençlik ve Doğa Şenliği', doğal ve kültürel değerleriyle gönülleri fethederken, vatandaşlara heyecan dolu maceralar sundu. Trekking, rafting, mağaracılık, fotoğrafçılık, bisiklet, spor tırmanış, kamp-karavan ve motosiklet gibi spor branşlarını da kapsayan organizasyon 19 Mayıs Cuma günü Keles Kocayayla'da kamp ateşinin yakılmasıyla başladı. Cumartesi kahvaltı ikramından sonra, kayıt çadırlarında kayıt yaptıran grup, altı farklı spor branşında faaliyet yapma şansı buldu. Gelemiç Mahallesi'nin kırsal turizm alanında önemine değinmek adına Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles Belediyesi ve Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından oluşturulan 'Yörüklerin İzinde Doğa Sporları Rotası'nda, trekking ve bisiklet, Gavurini Mağarası'nda mağaracılık, Kocasu'da rafting, Gelemiç Spor Tırmanış Bahçesi'nde spor tırmanışı ve Gelemiç Mahallesi civarında ise fotoğrafçılık faaliyetleri gerçekleştirildi.

Etkinliklerin keyfini çıkaran katılımcılar daha sonra bir araya geldikleri Gelemiç Mahallesi'nde, önce Gelemiç'in eşsiz değerlerini ve yöresel lezzetlerini yakından tanıdı ardından da gezeğe katıldı. Gezek programı ile dağ yöresine has gelin alma, köy odası oyunları, halk oyunları oynandı. Programın ardından Kocayayla kamp alanına geçildi. Grup, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen makarna partisinden sonra da kamp ateşinin etrafında günün değerlendirmesini de yaparak keyif dolu anlar yaşadı. 22 Mayıs Pazar günü ise kahvaltının ardından rafting yapan katılımcılar, programın sona ermesiyle Bursa'ya döndü. Doğaseverler, 'Gelemiç Gençlik ve Doğa Şenliği'ni organize eden Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

(MŞ)



22.05.2017 16:59:46 TSI

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