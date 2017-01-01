3. Rodostoşah Satranç Turnuvası başlıyor
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Rodostoşah Satranç Turnuvası 27-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek 3. Rodostoşah Satranç Turnuvası'nda A-B-C ve D genel kategorilerinde karşılaşmalar oynanacak.
Turnuvaya katılmak için başvurular devam ederken Tekirdağ İl Satranç Temsilciliği web sayfası "Turnuva Kayıt" bölümünden UKD puanları dikkate alınarak kayıtların yapılabileceği belirtildi.
Yarışmada farklı kategorilerde dereceye girenlere bin lira ile 200 lira arasında para ödülleri verileceği kaydedildi.
(YG-ÖK-Y)
22.05.2017 17:00:29 TSI
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