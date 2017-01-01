ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

3. Rodostoşah Satranç Turnuvası başlıyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:00
3. Rodostoşah Satranç Turnuvası başlıyor
3. Rodostoşah Satranç Turnuvası başlıyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Rodostoşah Satranç Turnuvası 27-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek 3. Rodostoşah Satranç Turnuvası'nda A-B-C ve D genel kategorilerinde karşılaşmalar oynanacak.
Turnuvaya katılmak için başvurular devam ederken Tekirdağ İl Satranç Temsilciliği web sayfası "Turnuva Kayıt" bölümünden UKD puanları dikkate alınarak kayıtların yapılabileceği belirtildi.
Yarışmada farklı kategorilerde dereceye girenlere bin lira ile 200 lira arasında para ödülleri verileceği kaydedildi.
(YG-ÖK-Y)

22.05.2017 17:00:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çerkezköy Belediyesi Mahalle Evleri Yılsonu Sergisi
YEREL

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ MAHALLE EVLERİ YILSONU SERGİSİ
Çocuklar 'Süt Şenliği'nde gönüllerince eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR 'SÜT ŞENLİĞİ'NDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'den gözaltı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA FETÖ/PDY'DEN GÖZALTI
Çerkezköy'de şampiyonluk coşkusu
YEREL

ÇERKEZKÖY'DE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
13. pilav günü etkinliği
YEREL

13. PİLAV GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Çocuklar istedi başkan yaptı
YEREL

ÇOCUKLAR İSTEDİ BAŞKAN YAPTI
Tekirdağ'da Yöresel Ürünler Tanıtım Evi açıldı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA YÖRESEL ÜRÜNLER TANITIM EVİ AÇILDI
Çerkezköy'de Gençlik Festivali coşkusu
YEREL

ÇERKEZKÖY'DE GENÇLİK FESTİVALİ COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı