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Muş'ta 'Öğrenme ve Bilim Şenliği' fuarı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Öğrenme ve Bilim Şenliği' fuarı renkli görüntülere sahne oldu.

Muş Belediyesi açık otoparkında düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerle çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, bin yıldır İslam medeniyetinin lideri olarak, son bin yıldır İslam'ı onurla, şerefle taşıyan bir milletin mensubu olduğumuzu söyledi. Vali Yavuz, "Osmanlı Devleti yıkılınca, bütün hesabımız, neden başarısız olduğumuzla ilgiliydi. Daha sonra düşünce akımları ortaya çıktı. Kimisi 'ilim ve fenni yakalayamadığımız için geri kaldık' dedi, kimisi 'örf, adetlerimiz ve dinimiz yüzünden geri kaldık' dedi, kimisi de 'medeniyetten uzaklaştığımız, değerleri yozlaştırdığımız için geri kaldık' dedi. Velhasıl birçok çözüm önerileri ortaya koyanlar oldu. Ama şunu ifade etmemiz gerekir ki, eğitim stratejik bir alandır" dedi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Vali Yavuz, "Ulusların gerek gelişmişliğini, gerek refah düzeyini, gerekse huzurunu ve caydırıcılığını ifade eden en önemli unsur eğitimdir. O nedenle, eksiklerimizi süratle tamamlayarak medeniyetimizden ve geçmişimizden güç alarak ve geleceğe doğru hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Abdullah Cevdet'lerin ifade ettiği gibi bu ülke ne dinimizden vazgeçecek, ne bin yıllık şanlı mazimize arkasını dönecek. Tam aksine biz bin yıllık şanlı mazimizden güç alarak, ilim ve teknolojiyi yakalayarak yeni bir sentezi ortaya koymak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 15 yılda bu yönde çok ciddi adımlar atmış. Tarihi, kültür ve medeniyetiyle olan mesafesini süratle kapatmış, Türkiye daha hızlı kalkınmaya devam etmiştir. Dolayısıyla zihinsel kodlarımızı değiştirmezsek, paradigmamızı doğru belirlemezsek; korkarım ki, sıkıntılarımız devam edecek" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından halk oyunları ve mehteran gösterisi düzenlendi. Program stantların gezilmesiyle son buldu.

Halk eğitimi merkezi ve mesleki okullar tarafından hazırlanan eserlerin sergilendi fuarın 2 gün boyunca halka açık kalacağı belirtildi.

(NA-MSA-Y)



22.05.2017 17:01:12 TSI

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