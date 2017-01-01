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Çerkezköy Belediyesi Mahalle Evleri Yılsonu Sergisi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Çerkezköy Belediyesi Veliköy ve Kızılpınar Mahalle Evleri'ndeki kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı 2016-2017 Dönemi Yılsonu Sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Veliköy'de bulunan Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Sergi Salonu'nda gerçekleşen yılsonu sergisi açılış törenine Belediye Başkanı Vahap Akay'ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Selami Abban, Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bayram, Çerkezköy MYO Müdürü Doç. Dr. Can Burak Şişman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Volkan Torun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ümit Zengin, Bağlık Mahalle Muhtarı Tahsin Akgün, Veliköy Mahalle Muhtarı Ersan Albayrak, GOP Muhtarı Mutlu Timur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılsonu sergisi hakkında kısa bir bilgi veren kurs öğreticisi Gülten Altay, "Basit İğne Tekniklerinden 40, Elde Çin İğnesi Kursundan 40 ve Rölyef Kursundan da 25 olmak üzere toplam 105 kursiyerimiz, yıl boyunca çalıştı. Bu çalışmaların neticesinde birbirinden değerli el emeği göz nuru eserler ortaya çıktı. 100'den fazla rölyef ile el nakışları, titanyum çalışmaları, tel kırma çalışmaları, kurdele çalışmaları, tül ve brezilya nakış çalışmaları gibi birçok el sanatı eserinin yer aldığı yıl sonu sergimize katılımın fazla olması bizleri çok mutlu etti. Bu vesile ile mahalle evlerimizi açan, sonrasında da desteklerini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen Belediye Başkanımız Vahap Akay'a sonsuz teşekkürler ediyoruz" dedi.

Gülten Altay, yılsonu sergisinin 25 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'ye kadar açık kalacağını belirtti.

İlk mahalle evini Veliköy'de açtıklarını anımsatarak konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Vahap Akay ise, "İkinci mahalle evimizi de Kızılpınar Mahallemizde açtık. Önümüzdeki günlerde de Bağlık Mahalle Evimizi açacağız. İnşaat çalışmaları devam eden Veliköy Düğün Salonumuzun hizmete açılmasının ardından da Veliköy Mahalle Evimizi buradaki yeni yerine taşıyacağız" dedi.

Mahalle Evlerinin ve açılan kursların komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirdiğini sözlerine ekleyen Başkan Akay, "Mahalle Evlerimizde ciddi emekler, göz nurları var. Her yıl bu kurslarda üzerine koyarak gidiyoruz ve sayımız artıyor. Bu kurslarımızda ortaya çıkan eserlerin sergilenmesini ve kadınlarımız için katma değere dönmesini çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Veliköy ve Kızılpınar Mahalle Evleri kursiyerlerinin bir yıl boyunca çalıştığını ve bu çalışmalar neticesinde birbirinden değerli el emeği göz nuru ürünlerin ortaya çıktığını kaydeden Başkan Akay, "Bugün açılışını yaptığımız ve 4 gün boyunca açık kalacak olan yılsonu sergimizde kursiyerlerimizin bu çalışmaları görücüye çıkacak. Tüm Çerkezköylü hemşehrilerimizi sergimize bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Akay ve davetliler, sergideki birbirinden değerli eserleri tek tek inceledi. Akay, beğendiği çalışmalardan bazılarını satın alarak sergiye katkıda bulundu. Açılış töreni, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

(YG-SO-Y)



22.05.2017 17:12:22 TSI

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