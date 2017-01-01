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Van'da buruk sergi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:13
Van'da buruk sergi
Van'da buruk sergi

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen sergide, trafik kazasında hayatını kaybeden usta öğretici Nebahat Yayla anıldı.
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Usta Öğretici Nebahat Yayla, meslektaşları tarafından anıldı. İpekyolu Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisinde Nebahat Yayla'nın fotoğrafını taşıyan meslektaşları, buruk bir sevinç yaşadıklarını söylediler. Nebahat Yayla'nın ölümüyle sarsıldıklarını ifade eden Usta Öğretici Ayten Oktay, "15 yıldır tanıyordum. Her anlamda mükemmel bir insandı. Ölümü hepimizi derinden üzdü. Ama o her zaman içimizde yaşayacak. Bugün burada kendisini aramızdaymış gibi hissediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.
Yasemin Tomar ise, Nebahat Yayla'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduğunu ve bu nedenle serginin buruk geçtiğini ifade ederek, Nebahat Yayla'ya Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı dileklerinde bulundu.
(ATL-MSA-Y)

22.05.2017 17:13:10 TSI
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