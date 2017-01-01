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Hemşin çoraplarının dünü ve bugünü anlatıldı



(Fotoğraflı)



RİZE (İHA) - Rize'nin Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Hemşin kültürünün ve Hemşin çoraplarının dünü ve bugünü anlatıldı.

Toplantıya katılan araştırmacı ve sosyolog Doç. Dr. Mustafa Aksoy, Hemşin çoraplarında bulunan damgaları ne anlam ifade ettiğini ve tarihi süreç içerisindeki gelişimini anlattı. Aksoy "Çorapların tarihi Urallar'a ulaşıyor.

İnsanlar geleneksel olarak yaptıklarının tarihi anlamlarını ve kökenlerini genellikle bilmezler. Aslında bilmeleri de gerekmiyor. Fakat o belgelerin tarihi köklerini öğrenmek, onları kamuoyuna anlatmak araştırmacıların görevidir. Hemşin bölgesinde Sayın Recep Koyuncu ile 2013 yılından beri, yapmış olduğumuz çalışmalarda, kültür araştırmaları için çok önemli belgeler elde ettik. Bunlar arasında mezar taşları, mimari eserler, arı kovanları, el işleri veya dokumalarda kullanılan damgalar başta gelmektedir. Hemşin çoraplarında kullanılan damgalar (şekiller) ile aile damgaları geleneği tarihi; Türk kültür coğrafyasıyla örtüşmektedir. Özellikle Rize'nin Hemşin yöresinde, geleneksel olarak yapılan çoraplarda kullanılan damgalar, kültür araştırmaları açısından son derece önemlidir. Bu bölgedeki çoraplarda kullanılan damgaların tamamının örneklerini Sibirya'dan Urallar'a veya Sibirya'dan Balkanlar'a kadar olan Türk kültür çevresinde de çok rahatlıkla görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

(GF-ÖS-Y)



22.05.2017 17:13:35 TSI

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