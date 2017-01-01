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Nilüfer Kent Orkestrası'ndan "Merhaba"



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan Nilüfer Kent Orkestrası ilk konserini verdi.

2017 yılı Şubat ayında kurulan Nilüfer Kent Orkestrası, 3 ay süren çalışmaların sonunda ilk konseriyle sanat severlerin karşısına çıktı. Levent Sezgin ve Sinan Turhan koordinatörlüğünde, profesyonel olarak enstrüman çalan ve şarkı söyleyen müzik eğitimcileri ve müzik öğrencilerinden oluşan orkestranın şefliğini Dr. Çağrı Şen yapıyor.

Nilüfer Belediyesi Eğitim Bürosu ve Nilüfer Bandosu üyelerinin yer aldığı 25 kişilik orkestra, BAOB Oditoryum'da verdiği konsere "Merhaba" isimli şarkı ile başladı. Nilüfer Kent Orkestrası, bünyesindeki çalgı çeşitliliği ile çeşitli müzik türlerinden örnekleri kendisine özgün düzenlemeler ile yorumlayarak geniş bir yelpazede izleyiciye sundu.

Orkestra, büyük ilgi gören konserde türküden tangoya, cazdan popa birçok müzik türünden parçalar seslendirdi.

(MŞ)



22.05.2017 17:14:17 TSI

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